VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yaya geçidinde “hayata saygı duruşu” yapıldı
GSB yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 92'ye ulaştı
Midye yetiştiriciliğinde verimi etkileyen unsurlar Karadeniz'deki tesiste araştırılıyor
Berber ve kuaförlerin haftanın bir günü kapalı olması uygulaması ertelendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
NATO: Boru hatlarına yönelik sabotaj kararlı karşılık bulacak
Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
Edremit Körfezi'ndeki işletmeciler turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor
Bursa'da üretim yapan firma 46 ülkeye ev tekstili ürünleri ihraç ediyor
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı
Rekortmen Haaland, Premier Lig'de ilk derbisine çıkacak
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim'de
Kremlin tarih verdi! Ortalığı karıştıracak açıklama
"Kamu bankalarına talimatı veriyorum"
AB'nin yeni iş birliği modeli: Avrupa Siyasi Topluluğu
Yeşilçam'ın usta aktörü Göksel Arsoy 65 yıllık sinema hayatını ve anılarını anlattı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Hem sahada hem masada güçlüyüz
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 1800 liralık destek müjdesi
Tarihinin en yüksek seviyesine çıktı
Ege'de Türkiye'ye karşı sinsi plan!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 3 terörist yakalandı
Türkiye sorusu terletti... ABD'den Yunanistan itirafı!
Teröre 3'lü operasyon! Hainin işbirlikçiler yakalandı
29 Eylül 2022 Perşembe 13:55:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 13:55:00

Rekortmen Haaland, Premier Lig'de ilk derbisine çıkacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Bu sezonki performansıyla İngiltere Premier Lig'de şimdiden birçok rekora imza atan Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, ilk derbisine hafta sonu çıkacak.

Manchester kenti takımlarını karşı karşıya getirecek ligin 9. hafta mücadelesinde City, 2 Ekim Pazar günü United'ı konuk edecek. Ev sahibi ekibin bu maçtaki en önemli kozu ise sezon başında kadrosuna kattığı Haaland olacak.

Milli maç arası öncesinde City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 14 kez ağları sarsan 22 yaşındaki futbolcu, şimdiden birçok rekora imza attı.

Çıktığı 7 lig karşılaşmasında 11 gol atan Erling Haaland, eski futbolcu Mick Quinn'in rekorunu kırarak lige en iyi başlangıç yapan oyuncu oldu.

İlk 5 maçında 9 gole ulaşan Premier Lig'in tek ismi konumundaki Haaland, bu başarılarından dolayı ligde ağustos ayının en iyi oyuncusu da seçildi.

Haaland, 3 maçta bir kez daha fileleri havalandırması halinde Quinn, Papiss Cisse ve Diego Costa'yla paylaştığı ligin 10 maçında en çok gol atan oyuncusu unvanının da yeni sahibi olacak.

Premier Lig'de üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunu da kıran Haaland, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şimdiden önemli başarılara imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde de birçok rekor kırdı

Bu sezon City formasıyla Sevilla'nın iki, eski takımı Borussia Dortmund'un ise bir kez ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üç ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 20 maçında 25 kez fileleri havalandırarak eski yıldız futbolcular Ruud van Nistelrooy ile Roberto Soldado'nun 16 gollük rekorlarını açık ara geliştiren Haaland, turnuvada 25 gol barajına en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorunu da Kylian Mbappe'nin elinden aldı.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde 21 maçta 26 golü bulunan Haaland, kalan 9 maçta bir kez daha ağları sarsarsa, şimdiden egale ettiği Van Nistelrooy'un 30 maçtaki turnuva gol rekorunun da yeni sahibi olacak.

Turnuvada 10 ve 15 gole en az sayıda maça çıkarak ulaşan oyuncu rekorlarının da sahibi Haaland, lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösteren City'nin tek oyuncusu olarak da dikkati çekiyor.

Kariyerinde 100 gol barajına çıktığı 146 karşılaşma sonunda ulaşan Haaland, bu alanda da açık ara önde bulunuyor. Norveçli oyuncunun 100 gollük performansına Neymar 173, Mbappe 180, Messi 210 maçta ulaşabilmişti.

Norveç formasıyla 23 karşılaşmada 21 gole imza atan Haaland, 2019'da Honduras filelerini 9 kez sarsarak 20 yaş altı milli takım turnuvalarında bir maçta bunu başaran tek oyuncu rekorunu da elinde tutuyor.

Etiketler : Manchester Norveç forması Haaland
Dilerim bir daha olmaz

Dilerim bir daha olmaz
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Emrah şarkısına Manga yorumu

Emrah şarkısına Manga yorumu
Kimsenin koltuğunda gözüm yok

Kimsenin koltuğunda gözüm yok
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak

Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak
Sonbahar konserleri

Sonbahar konserleri
Eşiyle birlikte son sahnesi

Eşiyle birlikte son sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes