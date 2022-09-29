Rekortmen Haaland, Premier Lig'de ilk derbisine çıkacak

Manchester kenti takımlarını karşı karşıya getirecek ligin 9. hafta mücadelesinde City, 2 Ekim Pazar günü United'ı konuk edecek. Ev sahibi ekibin bu maçtaki en önemli kozu ise sezon başında kadrosuna kattığı Haaland olacak.

Milli maç arası öncesinde City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 14 kez ağları sarsan 22 yaşındaki futbolcu, şimdiden birçok rekora imza attı.

Çıktığı 7 lig karşılaşmasında 11 gol atan Erling Haaland, eski futbolcu Mick Quinn'in rekorunu kırarak lige en iyi başlangıç yapan oyuncu oldu.

İlk 5 maçında 9 gole ulaşan Premier Lig'in tek ismi konumundaki Haaland, bu başarılarından dolayı ligde ağustos ayının en iyi oyuncusu da seçildi.

Haaland, 3 maçta bir kez daha fileleri havalandırması halinde Quinn, Papiss Cisse ve Diego Costa'yla paylaştığı ligin 10 maçında en çok gol atan oyuncusu unvanının da yeni sahibi olacak.

Premier Lig'de üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunu da kıran Haaland, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şimdiden önemli başarılara imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde de birçok rekor kırdı

Bu sezon City formasıyla Sevilla'nın iki, eski takımı Borussia Dortmund'un ise bir kez ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üç ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 20 maçında 25 kez fileleri havalandırarak eski yıldız futbolcular Ruud van Nistelrooy ile Roberto Soldado'nun 16 gollük rekorlarını açık ara geliştiren Haaland, turnuvada 25 gol barajına en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorunu da Kylian Mbappe'nin elinden aldı.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde 21 maçta 26 golü bulunan Haaland, kalan 9 maçta bir kez daha ağları sarsarsa, şimdiden egale ettiği Van Nistelrooy'un 30 maçtaki turnuva gol rekorunun da yeni sahibi olacak.

Turnuvada 10 ve 15 gole en az sayıda maça çıkarak ulaşan oyuncu rekorlarının da sahibi Haaland, lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösteren City'nin tek oyuncusu olarak da dikkati çekiyor.

Kariyerinde 100 gol barajına çıktığı 146 karşılaşma sonunda ulaşan Haaland, bu alanda da açık ara önde bulunuyor. Norveçli oyuncunun 100 gollük performansına Neymar 173, Mbappe 180, Messi 210 maçta ulaşabilmişti.

Norveç formasıyla 23 karşılaşmada 21 gole imza atan Haaland, 2019'da Honduras filelerini 9 kez sarsarak 20 yaş altı milli takım turnuvalarında bir maçta bunu başaran tek oyuncu rekorunu da elinde tutuyor.