Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: "İspanya liginde ırkçılık sorunu var"

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 35. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında tribündeki bir taraftarın Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a hitaben ırkçı hakareti sonrasında yaşanan olaylar gündem oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Ancelotti, "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil. O sadece kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi." ifadelerini kullandı.

Maç boyunca Vinicius Junior'a hakaret edildiğini, bunun çok üzücü olduğunu ifade eden Ancelotti, "Burası, büyük takımların olduğu bir lig. Ama bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. 2023 yılındayız. Tek çözüm maçı durdurmak. Futbolda ırkçılık ile ilgili bir protokol var ama çözüm, maçı durdurup eve gitmektir." şeklinde konuştu.

Olayın ardından Vinicius Junior ile konuştuğunu anlatan 63 yaşındaki teknik adam, "Ona oynamaya devam etmek isteyip istemediğini sordum. Ona suçlunun kendisi olmadığını ve gitmemesi gerektiğini söyledim. Ama bir teknik adam için böyle bir şeyi konuşmak çok zor. Ben futbolcumu oyuna alırken ya da çıkarırken performansına göre değerlendirmek, taktik düşünmek, sadece bunu düşünmek isterim. Irkçılıktan dolayı bir futbolcumu çıkarayım diye düşünmek çok kötü." açıklamasında bulundu.

Ancelotti, Vinicius Junior'un maçın son dakikalarında rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atılmasını da değerlendirerek, "Vinicius üzgün çünkü tek istediği futbol oynamak. O pozisyonda rakibinden kurtulmaya çalışıyordu. Kızgın değildi, üzgündü. Bana göre bir ırkçılık olayında maç durdurulmalı. Deliren futbolcu değildi, stadyumdu. Irkçı hakaret yapan bir stadyumu ilk defa gördüm." ifadelerini kullandı.

Valencia'nın Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği maçın 71. dakikasında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius Junior'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil oldu.

Polis, tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltırken, oyun yaklaşık 10 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

Oyunun durduğu sırada futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapıldı.

İspanya liginde sezon boyunca Vinicius Junior'u hedef alan ırkçı olaylar, daha önce de yaşanmıştı.