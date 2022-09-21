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Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen beklenmedik bir harekete imza attı
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21 Eylül 2022 Çarşamba 16:37:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 16:37:00

Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen beklenmedik bir harekete imza attı

Kaynak: AA

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Satrançta dünya klasmanının 1 numarası Norveçli Magnus Carlsen, hile yaptığını düşündüğü rakibine gösterdiği tepkiyle gündeme geldi.

Julius Baer Kupası'nda oynanan çevrim içi maçta ABD'li rakibi Hans Niemann'a karşı ilk hamlesini yapan 31 yaşındaki Carlsen, hiçbir açıklamada bulunmadan kamerasını kapatarak müsabakadan çekildi.

Karşılaşmayı takip edenlerin beklemediği bir harekete imza atan Carlsen'in, hile yaptığını düşündüğü rakibini protesto ettiği yorumlarına neden oldu.

Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan rakibini eylül ayı başında düzenlenen bir turnuvada da yenmeyi başaran Niemann, daha önceki açıklamalarında hile yaptığını kabul etmişti.

Eylül ayındaki turnuvanın ardından tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı, "Eğer konuşursam başım büyük belaya girer." paylaşımıyla gösteren Carlsen'e, hızlandırılmış satrancın (blitz) dünyadaki en iyi sporcularından biri olarak kabul edilen ABD'li Hikaru Nakamura da destek verdi.

19 yaşındaki Niemann ise Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın itibarını lekelemesine izin vermeyeceğini söyleyerek kendisini savundu.

Etiketler : magnus carlsen satranç hile
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