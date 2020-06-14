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14 Haziran 2020 Pazar 11:40:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 11:42:00

Meslek lisesinden ihracat atağı

Kaynak: AA

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İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen burun telli, ultrasonik dikişli ve tek kullanımlık cerrahi maske, tescil belgeleri ile yurt dışı ihracat onaylarının alınması ile Çekya'ya ihraç edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı bir meslek lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ürettiği cerrahi maskeyi tescil belgeleri ve onaylarının alınması ile ihraç ederek, bir ilki başardı.

MEB koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti.

Bu çerçevede, meslek liseleri Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplumun ihtiyaç duyduğu dezenfektandan maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu siperlik üretimine kadar çok sayıda ürünü hızla üretti.

Farklı illerde kurulan Ar-Ge merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 standardında maske makinesi, video laringoskop cihazı, yoğun bakım yatağı, hava filtrasyon cihazı, numune alma ünitesi gibi çok sayıda ürünün de üretimi gerçekleştirildi. Meslek liseleri "başarılarına" bir yenisini daha ekleyerek, ilk kez ürettiği bir ürünü ihraç etti.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında İstanbul'da Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen otomatik üç katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesiyle, burun telli ultrasonik dikişli tek kullanımlık maskeler üretilmeye başlandı.

Bu maskeler, tescil belgeleri ile yurt dışı ihracat onaylarının alınmasının ardından Çekya'ya ihraç edildi. Avrupa standartlarında üretilen cerrahi maskelerin tüm geçirmezlik testleri, Ekoteks Laboratuvarları'nda yapıldı.

"Meslek lisemiz ürettiği ürünü ihraç ederek bir ilki başardı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim çeşitliliği ve kapasitesinin artırıldığını anımsattı.

Mesleki ve teknik eğitimdeki dönüşümün devam edeceğini ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meslek lisemiz Bakanlıklardan gerekli izinleri aldı ve ürettiği ürünü ihraç ederek bir ilki başardı. Meslek lisemizin yurt dışına ihracat yapması gurur verici. Bu kapsamda, çalışmalar devam edecek. Bu sürecin en önemli katkısı mesleki eğitimin eski itibarlı günlerindeki öz güvenini tekrar kazanması oldu. Bundan sonra Ar-Ge merkezlerimizin ana odağı ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretmek, tescil ettirmek ve ticarileşmesini sağlamak olacak. Ürün çeşitliliğini sürekli artıracağız. Öğretmen eğitimlerimizi artık bu bölgesel Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz aylardaki çalışmalarımız, mesleki eğitimin önemini bir kez daha göstermiştir."

Maskelerin üretim sürecinde İstanbul'daki yönetici ve öğretmenlerin fedakarca çalışmalarının her türlü takdirin ötesinde olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu ile okul müdürü Gülfem Yelenlibağ'a, öğretmenlere, öğrencilere ve idari personele teşekkür etti.

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