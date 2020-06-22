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22 Haziran 2020 Pazartesi 22:58:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 22:58:00

Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinde bir kişide virüs tespit edildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 17-21 Haziran tarihlerinde 1829 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve bir pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Ligde kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanırken, testi pozitif çıkan kişiler 7 gün karantinada kalıyor.

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