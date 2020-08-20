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20 Ağustos 2020 Perşembe 12:03:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 12:04:00

Premier Lig'de 2020-2021 fikstürü belli oldu

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Dünyanın 1 numaralı ligi gösterilen Premier Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. İşte ilk hafta oynanacak maçlar...

İngiltere Premier League’de 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu. Son şampiyon Liverpool, ligin ilk haftasında 16 yıl sonra Premier League’e yükselen Leeds United'ı Anfield Road’da konuk edecek.

İşte ilk hafta maçları...

12 Eylül Cumartesi:

Burnley – Manchester United

Crystal Palace - Southampton

Fulham - Arsenal

Liverpool - Leeds United

Manchester City - Aston Villa

Tottenham Hotspur - Everton

West Bromwich Albion – Leicester City

West Ham United – Newcastle United

14 Eylül Pazartesi:

Brighton & Hove Albion - Chelsea

Sheffield United – Wolverhampton Wanderers

(star.com.tr)

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