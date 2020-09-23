23 Eylül 2020 Çarşamba 21:55:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 21:55:00
Polonya ekibi Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkan ilk takım oldu
Apollon'u 5-0 yenen Lech Poznan, play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turuna çıkan ilk takım belli oldu.
Polonya ekibi Lech Poznan, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon takımını 5-0 yenerek tur atladı.
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