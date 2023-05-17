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17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:30:00

Play-off etabını garantileyen Göztepe'nin gözü dördüncü sırada

Kaynak: AA

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Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'la 3-3 berabere kalarak play-off etabına kalmayı başaran Göztepe, son hafta maçında Bodrumspor'u yenmesi ve Eyüpspor'un da puan kaybı yaşaması halinde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayacak.

Ligde son haftaya 59 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, normal sezonu Bodrumspor deplasmanında bitirecek. Üçüncü sıraya çıkma ihtimali bulunmayan Göztepe, ligi dördüncü veya beşinci bitirmesi durumunda play-off ilk turunda saha avantajını elde edecek.

Üçüncünün doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, dördüncü ile yedinci, beşinci ile de altıncı play-off ilk turunda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip Bodrumspor'u yendiği takdirde dördüncü sıradaki Sakaryaspor'la puanlarını eşitleyecek. Ligde müsabakalarını tamamlayan Sakaryaspor'la sezon içindeki maçlarının skorlarındaki eşitlik nedeniyle genel averajda üstün durumdaki Göztepe, rakibini geride bırakacak.

Son haftada Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Eyüpspor da Göztepe gibi galip gelirse, bu sefer 3 takım Sakaryaspor, Göztepe ve Eyüpspor'un puanları eşitlenecek. Bu durumda kendi aralarındaki maçlara göre Sakaryaspor dördüncü, Göztepe beşinci ve Eyüpspor altıncı olacak.

Etiketler : Ligde son hafta Sarı-kırmızılı ekip Bodrumspor
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