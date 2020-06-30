  • BIST
    116525
  • Dolar
    6,8557
  • Euro
    7,6985
  • Altın
    392,5480
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Üniversiteli Zülal'i kılıçla öldürmüştü! Aile karara tepki gösterdi
ABD'deki günlük Kovid-19 vaka artışı 100 bini bulabilir
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, yeni dünyada da söz sahibi olacaktır
Kırgızistan'da seçim barajı yüzde 7'ye düşürüldü
10 gündür kayıptı! Ormanda ölü bulundu
Fatih Terim: Adalet arayarak bitiriyoruz
Pentagon'dan 'Rusya'nın, Taliban'a para teklifi' iddialarına ilişkin açıklama:
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı
Rusya ve Çin, ABD'nin 'İran'a silah ambargosunun uzatılması' talebine destek vermeyecek
YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri için karar!
TürkAkım'dan doğal gaz akışı yeniden başladı
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
PFDK'dan Ahmet Ağaoğlu'na ceza
Ukrayna koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesini yaşıyor
Bakan Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı
TBF, Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya puan cezası verildiğini açıkladı!
Bakan Koca: Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 173 bin 111'e yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 767'ye yükseldi
Kaybolan tekne ile ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Cenazeye ve nişana katılan 75 kişide koronavirüs tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki
Cengiz: Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır
TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
30 Haziran 2020 Salı 20:18:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 21:14:00

PFDK'dan Ahmet Ağaoğlu'na ceza

ABONE OL

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na, Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 26 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'a aykırılık nedeniyle de 4 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

PFDK'nin aynı nedenlerle Trabzonspor Kulübü idarecilerinden Ertuğrul Doğan'a toplam 45 gün hak mahrumiyeti ile 94 bin 500 lira, Emin Kahraman ve Yusuf Hayırlıoğlu'na da 15'er gün hak mahrumiyeti ile 55 bin 500'er lira para cezası verdiği kaydedildi.

Trabzonsporlu futbolcu Majid Hosseini'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası veren kurulun, bordo-mavili kulübe de 60 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

- HASAN ÇAVUŞOĞLU'NA 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

PFDK'nin, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası verdiği duyuruldu.

Alanyaspor Kulübü idarecilerinden Muhammet Abdülkadir Ak'a 14 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira, Fatih Göçmenoğlulları'na da 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor'a 24 bin lira da para cezası verildiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER