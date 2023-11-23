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PFDK kararları açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza yağdı
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23 Kasım 2023 Perşembe 23:22:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 23:22:00

PFDK kararları açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza yağdı

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Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç ve Dursun Özbek'e verilen cezalar PFDK tarafından açıklandı. Başkan Ali Koç, 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezası alırken, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen cezaları açıkladı.

PFDK'den yapılan açıklamada; Ali Koç'un kulüp resmi internet sitesinde ve medyada yaptığı açıklamalardan ötürü toplamda 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezasına, Fenerbahçe Kulübü'nün esmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600 bin TL para cezasına çarptırılmasına karar verildiği açıklandı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp resmi internet sitesinde yaptığı açıklamalardan ötürü 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezasına, Galatasaray Kulübü ise resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İşte PFDK'den yapılan açıklama;

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Etiketler : Fenerbahçe Galatasaray Ali Koç Dursun Özbeke PFDK ceza hak mahrumiyeti para cezası
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