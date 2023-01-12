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12 Ocak 2023 Perşembe 17:25:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 17:25:00

PFDK Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynanan derbi maçta kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Kurul, Fenerbahçe'ye ise derbi maçtaki saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezasının yanı sıra bazı tribünlerde yer alan taraftarların bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.

HangiKredi Ümraniyesporlu oyuncu Anıl Demir'e de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi.

Kurul, çeşitli nedenlerden dolayı Corendon Alanyaspor'a 56 bin, Trabzonspor'a 212 bin, Galatasaray'a 21 bin ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 100 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

PFDK; Beşiktaş, Kasımpaşa ve Corendon Alanyasporlu bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir maçlığına bloke etti.

Etiketler : fenerbahçe irfan can kahveci türkiye futbol federasyonu ceza
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