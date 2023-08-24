PFDK açıkladı! Kulüplere ceza yağdı

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle 400'er bin TL para cezası verdi.

TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Samsunspor Kulübü'nün, 21.08.2023 tarihinde oynanan Samsunspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 21.08.2023 tarihinde oynanan Samsunspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübü'nün, 18.08.2023 tarihinde oynanan Antalyaspor-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Konyaspor Kulübü'nün, 18.08.2023 tarihinde oynanan Antalyaspor-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Misafir 2. Kat Tribünü A2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş 20.08.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kartal Yuvası VIP Tribünü 126 VIP blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 108, 109, Spor Toto Kuzey Üst Tribün 408 ve 409 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 21.08.2023 tarihinde Kulüp resmi twitter ve youtube hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 21.08.2023 tarihinde Kulüp resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın idarecisi Engin Baltacı'nın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep FK'nin, 20.08.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü- Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübü'nün, 20.08.2023 tarihinde oynanan Başakşehir Futbol Kulübü-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Alanyaspor Kulübü sporcusu Oğuz Aydın'ın, 19.08.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 19.08.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca 195.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106, 107 ve 205 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray'ın, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Mustafa Erhan Kaplan'ın, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 19.08.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle FDT'nin 53/8. maddesi uyarınca 520.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 421 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 13.08.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 9/7. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, Sportif Ekipman Talimatının 16/1. ve 22/2. maddelerine aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir."