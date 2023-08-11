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11 Ağustos 2023 Cuma 15:05:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 15:05:00

Pendikspor, tarihindeki ilk Süper Lig maçında yarın Hatayspor'u konuk edecek

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'e ilk kez yükselen Pendikspor, sezonun ilk haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren İstanbul temsilcisi, kadrosunu 16 yeni isimle takviye etti.

Yabancı oyuncu olarak Romero, Sequeira, Diaby, Vukovic, Tzavellas, Welinton, Eze ve Rassoul'u alan Pendikspor, yerli oyuncu transferinde ise Erdem Canpolat, Emre Taşdemir, Mehmet Kaan Türkmen, İbrahim Akdağ, Furkan Mehmet Doğan, Muhammet Enes Erdem, Halil Akbunar ve Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

İki takım 2013-2016 yılları arasında TFF 2. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İstanbul ekibi 2 galibiyet alırken, 1 maçı da Hatay temsilcisi kazandı. 3 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Oynanan 6 karşılaşmada her iki takım da rakip filelere 7'şer gol attı.

Etiketler : Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı hakem Çağdaş Altay Romero
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