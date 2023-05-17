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17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:31:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:31:00

Pazarcı kick boksçu, İstanbul'da yapılacak dünya kupasında mindere çıkacak

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da pazarcı babasının yanında çalışırken kick boksa başlayan ve bugüne kadar birçok başarıya imza atan 18 yaşındaki Yakup Erat, İstanbul'da yarın başlayacak 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda mindere çıkmaya hazırlanıyor.

Yakup Erat, çocuk yaşlarda okuldan arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkı sunmak için pazarda babasıyla çalışmaya başladı.

Babasının teşvikiyle spora yönelen ve kick boksa ilgi gösteren genç sporcunun yeteneği okulda keşfedildi. Bu branşta eğitim gören Yakup, katıldığı müsabakalarda il birinciliklerinin yanı sıra 2015'te Türkiye üçüncülüğü ve 2018'de Avrupa ikinciliği elde etti.

Geçen yıl liseden mezun olan ve bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Yakup Erat, 21 Mayıs'ta tamamlanacak 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda birinciliği hedefliyor.

"Çalışmak zorundayım"

Yakup, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana bu sporla ilgilendiğini belirterek, boş vakitlerinde de babasının pazarda açtığı tezgahta meyve ve sebze satarak aile bütçesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Babasına yardım etmek için pazara gittiğini vurgulayan Yakup, "Sabahları pazardayım. Akşamları antrenmana geliyorum. Zor oluyor ama çalışmak zorundayım. Babama destek vermek zorundayım. Pazardan sonra buraya geliyorum. Daha sonra ders çalışmak için kütüphaneye gidiyorum." diye konuştu.

Yeni müsabakalarda daha büyük başarılar elde etmek için antrenmanları sürdürdüğünü ifade eden Yakup, günde iki idman yaptığını belirterek, "Dünya kupasına hazırlanıyorum. Milli takıma gitmek ve dünyaca tanınan bir sporcu olmak istiyorum. Hedefim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okumak." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Koordinatörü ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü İbrahim Ufuk Ertaş ise bu yıl 8'incisi düzenlenecek Turkish Open Dünya Kupası'na belediye bünyesindeki sporcularıyla katılacaklarını söyledi.

Bu gençlerden Yakup Erat'ın da yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayan Ertaş, "Yakup kardeşimiz yaklaşık 5 yıldır yanımızda. Kendisini pazarcılık yaparken gördük. Aktivitesi çoktu. Spor kulübüne yazıldı ve başarı sağladı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci çocuğumuza sahip çıktı ve birçok turnuvaya katılım sağladık." diye konuştu.

Dünya kupasına uzun bir süredir hazırlandıklarını anlatan Ertaş, 17 sporcunun 6 eğitmen eşliğinde 7 aydır kampta olduğunu dile getirdi.

Ertaş, sabah ve akşam olmak üzere hazırlıkları çocukların okul saatine göre ayarladıklarını belirterek, sabahları koşu ve performans, akşamları ise teknik ve taktik çalıştıklarını kaydetti.

Yenişehir Belediyesinin kendilerine birçok katkı sunduğunu vurgulayan Ertaş, Kaymakam Beşikci'ye desteği için teşekkür etti.

Etiketler : Yakup Erat Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Koordinatörü
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