Patrick Kluivert adım adım Adana Demirspor'a!

Hollandalı teknik adam, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha imzaları atmasalar da anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Kluivert, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Kluivert, kendisini bekleyen araçla havaalanından ayrıldı.