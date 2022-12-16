VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hedef Kiev: Kara harekatı kapıda!
Sırbistan-Kosova krizinde tansiyon yükseliyor
ÖSYM Başkanlığı pazar günü iki sınav yapacak
Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 12 hesap tespit edildi
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı
AB'nin dış ticaret açığı rekor kırdı!
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü
Doğu Anadolu'nun patates havzasından ekonomiye 800 milyon lira katkı
5 soruda asgari ücret süreci
Paris'in turistik caddesi Şanzelize, Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak
Almanya'da darbe şüphelisi memurlar ihraç edilecek mi?
Çanakkale'deki antik kentin çok katlı çarşısı gün ışığına çıkarılıyor
Mevlana dünyanın farklı yerlerinden gelen turistleri Konya'da bir araya getiriyor
3'lü Türk zirvesinin ortak bildirisinde enerji vurgusu
ABD'ye ihracatta tarihi zirveye ulaşıldı
Levent'te bulunan AVM'deki yangın söndürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
13'üncü yıl kutlaması
Şarkının geliri aşevine
"Rusya'ya yaptırımların delinmesine yönelik adım atmadık"
5 soruda asgari ücret süreci
Rusya'dan Başkan Erdoğan'ın Suriye teklifine yanıt
Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadelede kararlılık mesajı
Diyarbakır'da terör saldırısı! "Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul...
16 Aralık 2022 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 14:23:00

Paris'in turistik caddesi Şanzelize, Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'nin, 18 Aralık pazar günü yapılacak Fransa-Arjantin 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı için trafiğe kapatılacağı ve sadece yayaların kullanmasına izin verileceği belirtildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, turistik cadde Şanzelize, olası kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Yetkililer, caddenin final maçı için trafiğe kapatılarak sadece yayaların kullanımına açılmasını kararlaştırdı.

Pazar günkü karşılaşma nedeniyle güvenliği sağlamak için 14 bin polis ve jandarma görevlendirildiği bildirildi.

Öte yandan polisin, 14 Aralık'taki Fas-Fransa yarı finali sonrası, kutlamaların yapıldığı Şanzelize'ye giderek şiddet başlatmak isteyen 47 kişilik ultra sağcı bir grubu, yakındaki bir barda yaptığı kontrol sırasında tespit ettiği ve gözaltına aldığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlar arasındaki 15 kişinin istihbarat kaynaklarının listesinde olduğu belirtiliyor.

Fransa'nın Fas karşısında kazandığı yarı final karşılaşması sonrası Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde aşırı sağcı grupların sokaklara inerek taşkınlık çıkarmıştı.

14 Aralık çarşamba günkü yarı final maçı sonrası bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve birçok kentte yaşanan olaylarda polis, 145'i Paris'te 167 kişiyi gözaltına alınmıştı.

Etiketler : turistik cadde Şanzelize Fas-Fransa Fas BFMTV
Yeni isimlerin işi zor

Yeni isimlerin işi zor
Çok hızlı bir yıldı

Çok hızlı bir yıldı
Yapımcılığa el attı

Yapımcılığa el attı
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti
Set öncesi son gezmeler

Set öncesi son gezmeler
Denizkızı oluyor

Denizkızı oluyor
Dokuz timi Ankara'da

Dokuz timi Ankara'da
‘Hadise'li barışma

‘Hadise'li barışma
Vefat etti

Vefat etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX