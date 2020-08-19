PAOK - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

PAOK - Beşiktaş maçına İtalyan hakem atandı
Kaynak: IHA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 25 Ağustos Salı günü Yunanistan ekibi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Beşiktaş’ın deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.
UEFA’dan yapılan açıklamada, Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Yunanistan’ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü Toumba Stadı’nda oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olacak.
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