  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avustralya'dan flaş karar... Kraliçe'nin sır mektupları kamuya açılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, koronayla mücadelede alınan yeni kararları açıkladı
Denizli'den acı haber! Büşra öğretmenin kahreden ölümü...
Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
31 Mayıs 2020 Pazar 18:08:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 18:08:00

Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Eskrim sporcusu 14 yaşındaki Durukan ile İsbir, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinde videolar izleyerek, kısıtlamanın olmadığı günlerde de civardaki parklara giderek müsabakalara hazırlanıyor.

Eskrim sporcusu 14 yaşındaki Almıla Birke Durukan ile Alisa İsbir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinde online videolar izleyerek, kısıtlamanın kalktığı günlerde de civardaki parklara giderek müsabakalara hazırlanıyor.

Eskrim sporunun flöre branşında pek çok madalya kazanan Almıla Birke Durukan ile Alisa İsbir, salgın sebebiyle yaklaşık 3 aydır spor salonlarına gidemiyor.

Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışan genç sporcular, evlerinde ve kısıtlamanın kalktığı çarşamba ile cuma günlerinde civardaki parklara giderek çalışamalarına devam etti.

Almıla Birke Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2014'te Çankaya Eskrim Spor Kulübü'ne başladığını, ardından Ankara Eskrim Spor Kulübüne devam ettiğini, şu anda ise ferdi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Durukan, böyle zor bir sporu yapabildiği için kendisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bu sporu yaparken kendimi iyi hissediyorum. Sevdiğim işi yaptığım için mutluyum. Bu şekilde çabaladığımda bir şeylerin üstesinden gelebildiğimi görüyorum. Bu sporla kendimi buldum." dedi.

Salgın sürecinde sosyal medya platformlarında çeşitli videolar izlediğini ve fitness programları indirdiğini aktaran Durukan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte mecburen evde kalmak zorundaydık ama ben zamanımı boşa geçirmek istemedim. İzlediğim videolarla kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Çarşamba ve cuma günleri de kısıtlama kalktığında yakınlardaki parklara gidiyorum. Açık havada çalışmak benim için daha iyi oluyor. Bu şekilde gelecek müsabakalar için hazırlanıyorum. Altın, gümüş ve bronz madalyam var. Bunlara yenilerini eklemek istiyorum."

"BU SÜREÇTE EVİMİZ VE PARKLAR BİZİM YENİ SPOR SALONLARIMIZ OLDU"

Alisa İsbir de ilkokul öğretmeninin teşvikiyle 2012'de Çankaya Eskrim Spor Kulübü'ne başladığını, Almıla Birke Durukan'la burada tanıştığını söyledi.

Ailesinin bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan İsbir, aile bireylerinin yurt dışıdaki turnuvalara katılabilmesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini ve kendisini sürekli motive ettiğini ifade etti.

İsbir, pandemi sürecinde de çalışmalarına devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Salgın başladığında ne yapacağımı bilemedim. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumla karşılaşmıştık. Daha sonra şu an devam ettiğim kulüp, evde online antrenmanlar yaptırmaya başladı. Tabii dışarda yaptığımız antrenmanla, evde yaptığımız antrenman arasında dağlar kadar fark var. O yüzden mümkün olduğunca dışarıya çıkmayı tercih ediyoruz. Bu süreçte evimiz ve parklar bizim yeni spor salonlarımız oldu. Turnuvalar için hazırlıklarımıza burada devam ediyoruz. Umarım başarılı oluruz."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER