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14 Ocak 2024 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 15:45:00

Panathinaikos, Fenerbahçeli Samet Akaydın'ı kiraladı

Kaynak: AA

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçeli stoper Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun Panathinaikos forması giyen ilk Türk oyuncu olacağı belirtildi.

Samet Akaydın, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıktı.

Etiketler : panathinaikos stoper samet akaydın fenerbahçeli
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