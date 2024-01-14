14 Ocak 2024 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 15:45:00
Panathinaikos, Fenerbahçeli Samet Akaydın'ı kiraladı
Kaynak: AA
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçeli stoper Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun Panathinaikos forması giyen ilk Türk oyuncu olacağı belirtildi.
Samet Akaydın, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıktı.
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