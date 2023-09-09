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09 Eylül 2023 Cumartesi 09:53:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 09:53:00

Özel sporcu milli atlet Emirhan Akçakoca'dan Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekoru

Kaynak: AA

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Milli atlet Emirhan, 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda 2298 puanla kendisine ait olan dünya rekorunu 2320 puanla kırdı.

Down sendromlu özel sporculardan milli atlet Emirhan Akçakoca, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirdi.

Padova kentindeki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı atletlerden Emirhan, 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda (3'lü yarış) 2298 puanla kendisine ait olan dünya rekorunu, bugün yaptığı 2320 puanlık derecesiyle kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Emirhan'ın hem bireyselde hem de milli takımdan antrenörü Lokman Öksüz, sporcusunun başarısına ilişkin AA muhabirine şu değerlendirmede bulundu:

"Sporcumuz Emmirhan, bugün Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda kendisine ait olan dünya rekorunu kırarak yeni bir rekorla Avrupa şampiyonu olmuştur. Bu bizi çok sevindirdi, çok duygulandırdı. Emirhan ile 6 yıldır beraber çalışıyoruz, emeklerimizin karşılığını almak çok güzel. Allah'a şükürler olsun, bu konuda bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyon başkanımıza ve sporcumuzun ailesine çok teşekkür ediyorum."

Atletizmde diğer milli sporculardan Dilara Çevik ise 400 metre koşuda bronz madalya kazandı.

DOWN SENDROMLU JUDOCULARDAN 5 ALTIN MADALYA

Şampiyonanın altıncı gününde judo branşındaki bireysel müsabakalarda milli takımda yer alan tüm sporcular altın madalya kazandı.

Padova'daki şampiyonada judo branşında 48 kiloda milli sporcu Firuze Ferda Sevval Devrim, +78 kiloda Zeynep Sude Bilginer, 66 kiloda Musa Alan, 73 kiloda Ahmet Ünal, 73 kiloda mozaik sporculardan (T23) Talha Ahmet Erdem altın madalyanın sahibi oldu.

YÜZMEDE 2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANILDI

Şampiyonada yüzme branşında milli sporculardan Ada Zehra Anlatıcı, 200 metre ferdi karışık stilinde altın, 50 metre kurbağalamada da altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli yüzücülerden İrem Öztekin ise 200 metre ferdi karışık stilinde gümüş, 50 metre kurbağalamada da gümüş madalya kazandı.

Etiketler : özel sporcu atlet emirhan akçakoca dünya rekoru
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