Özbekistan'daki Etnospor Zirvesi'nden dayanışma mesajı

Geleneksel sporların ve oyunların ihyasına yönelik çalışmalarına devam eden Dünya Etnospor Konfederasyonu, Özbekistan Spor ve Gençlik Bakanlığı ile Özbekistan Etnospor Derneği iş birliğiyle ülkenin tarihi şehri Hive'de Etnospor Zirvesi düzenledi. Zirvede okçuluk ve güreş sporlarının temsilcileri özel oturumlarda bir araya geldi. Uluslararası akademisyenler toplantısında ise geleneksel sporların ve oyunların gelişimi masaya yatırıldı.

ÖZBEKİSTAN'DAN BİLAL ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Zirve, protokol konuşmaları, bakanlar paneli ve iyi niyet anlaşmasının imzalanmasıyla devam etti. Zirvede ilk olarak konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Sosyal Meselelerden Sorumlu Yetkilisi Adil Abdurahmanov, Uluslararası Etnospor Festivali'nin ve Etnospor Zirvesi'ne katkılarından dolayı Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a teşekkür etti. Özbekistan Spor ve Gençlik Bakanı Adkham Ikramov ise yaptığı konuşmada geleneksel sporların ve oyunların gençler arasında yaygınlaştırılması adına her türlü çabayı göstermek istediklerini ifade etti.

BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAYAN DEĞERLERİN PEŞİNDEYİZ



Zirvede katılımcılara hitap eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ortak değerler vurgusunda bulunarak, "Bizi birbirimize bağlayan nice değerler, nice kültürler ve nice güzellikler var. Bunu keşfetmek ve ortaya çıkarmak için her yıl festivaller, forumlar ve etkinlikler düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde, dünyanın her rengini ve kültürünü bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda desteklerinden ve yakın alakalarından dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e ve onun şahsında tüm Özbekistan halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

BAKANLAR PANELDE BİR ARAYA GELDİ



DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve geleneksel sporların geleceğinin konuşulduğu panelde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı Adkham Ikramov, Kazakistan Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Kuranbek Sarsen, Malezya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Adam Adli bin Abd Halim katılımcılarla buluştu.

İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALANDI



Zirve kapsamında, DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Özbekistan Spor ve Geçnlik Bakanı Adkham Ikramov, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayıbov, Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kazakistan Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Kuranbek Sarsen, Belarus Spor ve Turizm Bakan Yardımcısı Aleh Anderichyk'in katılımıyla geleneksel sporların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına iyi niyet anlaşması imzalandı.

ULUSLARARASI ETNOSPOR FESTİVALİ'NDEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ



Etnospor Zirvesi'nin ardından Hive'de Uluslararası Etnospor Festivali'nin açılış seremonisi gerçekleşti. Etkinlikte Özbekistan'ın kültürel zenginlikleri sahnelendi. Festival kapsamında 8-10 Eylül tarihleri arasında iki bine yakın sporcu çeşitli müsabakalar ve gösteriler gerçekleştirecek.