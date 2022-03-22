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22 Mart 2022 Salı 15:07:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 15:07:00

Onur Durası: Futbolda sosyal medya itici bir güce sahip

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Pendikspor'u sosyal medyada en çok konuşulan kulüpler arasına sokan kulübün basın sözcüsü ve dijital reklam çalışmalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Onur Durası, “Günümüz futbol dünyasında başarı paraya bağımlı. Gelirleriniz ve marka değeriniz oranında başarılı olursunuz. Bunu sağlamak için de futbol endüstrisi itici bir güç olan sosyal medyaya mecbur” dedi.

Futbol her ne kadar bir topun peşinden koşan 22 adamın mücadelesi gibi gözükse de günümüzde ekonomik açıdan her geçen gün daha da büyüyen dev bir endüstri. Kendi dinamikleri ve ekonomisi olan futbol endüstrisinde sadece saha içinde değil saha dışında da yoğun rekabet yaşanıyor. Bu rekabette önemli ayaklardan biri de sosyal medya.

"13. Sosyal Medya."

Sosyal medya futbolcusundan yorumcusuna, taraftarından yöneticisine kadar futbolu derinden etkileyen itici bir güç. Öyle ki bazı futbol adamları sosyal medyayı "13'üncü oyuncu" olarak tanımlıyor. Pendikspor'u sosyal medyada en çok konuşulan kulüpler arasına sokan kulübün basın sözcüsü ve dijital reklam çalışmalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Onur Durası da onlardan biri. Aynı zamanda Artline Reklam Ajansı'nın kurucu başkanı olan iş insanı, "Futbol arenasında var olmak isteyen Türk futbol kulüplerinin hem iç pazarda hem de dış pazarda marka ve faaliyetlerinin tanıtımı için sosyal medya pazarlamasından daha yoğun bir biçimde faydalanması gerekiyor" dedi.

"Motivasyonun önemi çok büyük."

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi de olan Onur Durası, "Futbol bir motivasyon sporu" deyip ekledi: "Hem yönetim, teknik heyet ve takım hem de taraftar için motivasyon çok önemli. Başarının anahtarlarından biri de bu. Bunu sağlamanın öncelikli yolu da sosyal medyada yürütülen profesyonel çalışmalar. Pendikspor olarak dijital ekibimiz kendi ligimizin çok üstünde işler yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir. Kısa süre içinde 1. Ligde olacağız ve biz bu lige çoktan hazırız."

"En uygun ve en etkin kanal, sosyal medya."

İletişim çalışmalarını yürüttüğü Pendikspor'u sosyal medyada en çok konuşulan kulüpler arasına sokan Onur Durası, bunun tesadüf değil, planlı bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti: "Sahadaki taktikler gibi sosyal medya süreci de taktik, emek, disiplin ve profesyonel isimler gerektiriyor. Dünyaca ünlü takımlarda da sosyal medya sürecine büyük önem veriliyor, ciddi bütçeler ayrılıyor. Profesyonel ekipler bu süreçleri titizlikle yürütüyor. Çünkü bu sayede sportif başarılar desteklenirken başarılarla birlikte marka algısı güçleniyor, sponsorluk, lisanslı ürün satışı gibi alanlarda yüksek gelirler elde edilerek dev bir ekonomi yaratılıyor. Ve sosyal medya, tüm dünyadaki futbolseverler ile sponsorlara ulaşmak için en uygun ve en etkin kanal."

Etiketler : futbol endüstrisi sosyal medya Onur Durası
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