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19 Eylül 2022 Pazartesi 21:31:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 21:33:00

Onur Bulut: Çok mutluyum, çok gururluyum

Kaynak: AA

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A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Onur Bulut, "Ortam çok iyi, arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar. Tepkileri çok güzeldi. Çok mutluyum, çok gururluyum." dedi.

Yukatel Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut, kampa gelene kadar milli takımda olduğuna inanamadığını söyledi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onur, "Ortam çok iyi, arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar. Tepkileri çok güzeldi. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hayırlısıyla başlıyoruz. Gerçekten inanamıyordum, buraya gelene kadar inanmadım hatta. Burada olmak, arkadaşları ve hocaları görmek, burada ilk antrenmana çıkmak bana bunu inandırdı. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Onur, farklı sistemlere alışık bir oyuncu olduğunu belirterek, "Maçtan maça oyun sistemleri değişebilir, her rakibe karşı sistem değişir. Ben buna açığım. Almanya'da da burada da oynadım. Farklı hocalarla çalıştım. Maçtan maça bağlı, hoca burada doğru tercihi gördüğünde karar verir." şeklinde konuştu.

Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarını da değerlendiren Onur, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar grupta lideriz, 4'te 4 yaptık. 14 gol atıp, gol yemedik. İsteğimiz önümüzdeki maçı kazanmak, grubu gol yemeden bitirmek. B Ligi'ne çıkmak istiyoruz, oradan da inşallah A Ligi'ne çıkarız."

Milli takımda forma rekabetine hazır olduğunun altını çizen Onur Bulut, "Ben her zaman her antrenmanda, her maçta yüzde yüzümü veririm. Bundan fazlasını vermek mümkün değil. Ben elimden geleni yapacağım, bundan sonrası hocanın kararı." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : FUTBOL A MİLLİ FUTBOL TAKIMI Onur Bulut
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