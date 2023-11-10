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Onuachu attı, Trabzonspor kazandı
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10 Kasım 2023 Cuma 22:34:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 22:34:00

Onuachu attı, Trabzonspor kazandı

Kaynak: TRT SPOR, AA

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Onuachu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek son 4 maçta üçüncü galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

Bordo mavililer, 59 ve 85. dakiakada Paul Onuachu'nun golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Konyaspor'un tek golü 77. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenen Trabzonspor aldığı bu galibiyetle çıkışını sürdürdü. Son 4 maçta 3 galibiyet,1 beraberlik alan bordo mavililer puanını 22'ye çıkardı.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Konyaspor ise haftayı 10 puanla kapattı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Moreno'nun ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.

21. dakikada Berat Özdemir'in pasında, savunmada Adil Demirbağ'ın uzaklaştıramadığı top Onuachu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

29. dakikada Cikalleshi'nin ceza alanı sol çaprazında yerden vuruşunda arka direkte uygun durumdaki Calvo'nun altı pas içinde şutunda, top üst direkten döndü.

31. dakikada soldan ceza alanına giren Cicaldau'nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

32. dakikada Moreno'nun sağdan ortasında, Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Visca'nın şutunda, çizgi üzerinde Yasir Subaşı, kafayla büyük tehlikeyi önledi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

49. dakikada Pepe'nin taşıdığı topa ceza alanı içinde Onuachu'nun vuruşunda, kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Trabzonspor öne geçti. Pepe'nin pasında, ceza alanı içinde Calvo'nun ıskaladığı top ile uygun durumda buluşan Onuachu meşin yuvarlağı kaleci Bernardoni'nin solundan filelere gönderdi: 1-0

61. dakikada Soner Dikmen'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada Bakesatas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

73. dakikada Morena'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.

77. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, beraberliği sağladı. Castro'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Andreasen'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1

81. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Bernardoni sol tarafına sert şekilde gelen topu güçlükle kornere çeldi.

85. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Enis Destan'ın pasında, ceza alanı içinde Onuachu, sıçrayarak ayağın arkasıyla topu filelere yolladı: 2-1

90+3. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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