Olimpija Ljubljana'yı eleyen Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu: Molde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray evinde mücadele ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar adını play-off turuna yazdırdı. Cimbom, play-off turunda Faroe Adaları ekibi Klaksvik'i eleyen Norveç takımı Molde ile karşılaşacak.

Galatasaray, Molde ile ilk karşılaşmayı 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak.