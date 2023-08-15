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Olimpija Ljubljana'yı eleyen Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu: Molde
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15 Ağustos 2023 Salı 23:10:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 23:10:00

Olimpija Ljubljana'yı eleyen Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu: Molde

Kaynak: IHA

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek, play-off turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar bu turda Faroe Adaları takımı Klaksvik'i eleyen Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray evinde mücadele ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar adını play-off turuna yazdırdı. Cimbom, play-off turunda Faroe Adaları ekibi Klaksvik'i eleyen Norveç takımı Molde ile karşılaşacak.

Galatasaray, Molde ile ilk karşılaşmayı 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak.

Etiketler : GALATASARAY PLAY-OFF ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL
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