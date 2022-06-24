Okan Buruk imzayı attı: Toplantıya damga vuran "Fatih Terim" sözleri

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in katılımıyla teknik direktör Okan Buruk için imza töreni düzenlendi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

- "Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz."

- "Galatasaray'ın içindeki değerleri koruyabilmek adına bu imzanın öneminin farkındayız. Okan Buruk, 3. 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. İlk 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray formasını giydi, 2. 17 Mayıs'ta UEFA şampiyonluğunu yaşadı, sırada üçüncü var..."

- "Galatasaray'ın içindeki değerleri koruyabilmek adına bu imzanın öneminin farkındayız. Okan Buruk, 3. 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. İlk 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray formasını giydi, 2. 17 Mayıs'ta UEFA şampiyonluğunu yaşadı, sırada üçüncü var..."

- "Geçmişten gelen tecrübelerimiz var. Galatasaray'ın son yıllarda yaşadıkları var. Ben ve yönetimimin bir amacı var. Hem sportif başarıyı hem de mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Çünkü eğer sürdürülebilir mali yapı olmazsa, başarılar geçici oluyor."

- "Önümüzdeki sezon çok önemli bir sezon. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kuruşunun 100. yılı. Bu sezon alınacak başarı diğer sezonlardan daha kıymetli. Bunun için çabalıyoruz."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ, HİÇ ENDİŞE ETMEYİN..."

- "Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Dün Erden Timur da açıklama yaptı. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız taraftarımızı mutlu etmek için. Kombinelere büyük bir ilgi var, localarımız doldu. Taraftarlarımıza teşekkürler."

- "2017'de 10 tane yeni transfer yapmışız, 10'u da ilk 11'de oynadı. Bu oyuncular Galatasaray'ı şampiyonluğa götürdü. Bu tabii kollektif bir çalışmanın ürünüydü. Çok titiz çalışmıştık. O dönemden deneyimlerimiz var. Profesyonel ekibimiz hemen hemen aynı."

- "Bugünkü başarı tabii ki önemli. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz tabii ama bu transferleri yaparken geleceğimizi feda etmeden yapmamız lazım. Bize güvenin. 2017'deki transfer başarılarını tekrar edeceğiz. Bu sefer maddi olarak daha ince eleyeceğiz."

- "Şampiyonluk için gerekeni yapacağız, hiç endişe etmeyin..."

Okan Buruk, kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı attı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

- "Büyük Galatasaray taraftarına buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Benim için çok önemli ve değerli bir görev. Bu göreve layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum."

- "Bizim hedeflerimiz Galatasaray olarak hiçbir zaman değişmez. Bu sene de tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Özellikle geçen sezonun mutsuzluğunu en kısa sürede kaldıracağız."

- "Bizim iyi kadro oluşturabilmemiz için yönetimimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Ekibimle ben de en iyisini yapacağım. Sahada her şeyini veren dominant bir takım kuracağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Yeni gelecek olanlardan da ümitliyiz. Bu sene şampiyon olacağız."

- "Bugün benim için çok önemli bir tarih. 24 Haziran... Oğlumun doğum günü bugün. Hem baba olma duygusunu yaşadığım hem de Galatasaray'a hoca olarak imza attığım bir gün. Galatasaray'ın hocası olmamdan en büyük mutluluğu oğlum yaşadı, çok istiyordu."

- "Dün Florya'ya gittim, o atmosferi özlemişim. Florya'da çok mutlu günler yaşadım. 7 lig şampiyonluğu yaşadım, UEFA, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve daha nicesi. Umarım yine aynı başarıları yaşarız."

"FATİH TERİM 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ"

- "Fatih Terim benim için çok değerli bir isim. Galatasaray için çok önemli bir isim aynı zamanda. Dün kendisi beni aradı, 'hayırlı olsun' dedi. 'Elimden ne geliyorsa yanındayım' dedi. Onun bizler için açtığı yolda doğru bir şekilde ilerleyeceğiz. Hocama teşekkür ediyorum."

- "Kendi ekibimle geliyorum. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz zaten. Bu ekibe eklemeler olacak, yakında açıklarız. Düşündüğümüz isimler var. En kısa zamanda bilgilendireceğiz sizleri. Pazartesi göreve başlıyoruz."

- "Bütün oyuncularımı görmek istiyorum öncelikle. Tanımak istiyorum, performanslarını ölçmek istiyorum. Tanıdıktan sonra kimlerin devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. Özellikle genç oyuncular oynayamıyorsa en iyi kiralık seçeceği düşünüp oraya yollayacağız."

- "Elimizdeki oyuncular kaliteli oyuncular ama genel olarak bir takım performansı ortaya çıkmadı. Bu durumlarda bireysel olarak da isimler düşebiliyor, birbirine bağlı. Psikoloji çok önemli. Üst üste gelen mağlubiyetler de buna çanak tutuyor. Geçen sene kötü geçti."

TRANSFERLER HANGİ BÖLGEYE YAPILACAK?

- "Bu takımın mevcut ihtiyaçları var, takviyeye gerek olan pozisyonlar var. Bunlardan ilki orta saha. Bunun üzerinde çok çalışacağız. Burada Türk sayısını da iyi hesaplayıp ona göre bir planlama yapmamız lazım. Galatasaray'a yakışır oyuncular kadroya katacağız."

- "Normalde 4 Temmuz'du sezon açılışı ama 27 Haziran'a çektik. Oyuncularımıza uygun bir antrenman programı çıkarıp başlayacağız çalışmaya. İlk yapacağım şey bu olacak."

- "Ben 1985 yılında Galatasaray altyapısında seçmelere girdim ve serüvenim başladı. Rahmetli babam da çok iyi bir Galatasaraylıydı. Aileden gelen bir şey bu. Uzun yıllar bu kulübe hizmet ettim, büyük başarılar elde ettim. Ben her zaman Galatasaraylılığımı korudum."

- "İnsanız tabii ki benim de yanlışlarım olabilir, bunu kabul edip özür de diledim. Benim Galatasaray'daki yaşadığım başarılar, hatalarımdan daha büyüktür diye düşünüyorum. 2008'de buradan şampiyon olarak ayrıldım ayrıca. Beni en mutlu eden, sokakta insanların ilgisi."

GALATASARAYLILARA TEŞEKKÜR

- "Ben buradan tekrar tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Güvenlerini boşa çıkartmayacağım. Başarıdan başka bir beklentim yok. Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan takımına yeni şampiyonluklar kazandıracağız."

- "Toplantının başında bu kadar büyük bir basın ordusu görünce duygulanmadım değil. Farklı takımlarla burada basın toplantıları yapmıştım ama hiç bu kadar kalabalık olmamıştı."

- "Elimizdeki oyuncuları görüp tanımak istiyoruz. Diagne'nin durumuna bakacağız sakatlıktan döndü. Diğer isimler için de geçerli bu. Her oyuncumuz çok değerli. Onları görmek istiyorum. Forvet bölgesine takviye isteyebilirim. Ben çift santrfor oynamayı seven bir hocayım."

- "Hücum hattına kaliteli bir oyuncu bulursam ekleme yapabiliriz. Bunun için maddi durum da önemli."

TAKTİK VE FORMASYON SORUSUNA YANIT

- "Çalıştığım takımlarda 4-3-3, 4-2-3-1 ve 4-4-2'yi oynattım. 4'lü savunma düşünüyorum öncelikle. Elimizdeki oyuncular formasyonumuzu belirleyecek. Top bizdeyken veya top rakipteyken dizilişler değişecektir. Oyuncu zekası da giriyor burada devreye."

- "Sadece tek formasyon üzerinden değil, birçok formasyon üzerinden ilerleyeceğiz. Yeni gelecek çift forvete de döneceğiz. Oyuncuların durumuna göre değişecek bu. 4'lü savunma şu an tek garanti edeceğim şey."

- "Galatasaray takımının orta sahasındaki oyuncuları oyunun iki yönünü de oynayabilmeli. Galatasaray'da oynuyorsanız gol ve asist de yapabilmelisiniz. O yüzden orta sahaya takviye düşünüyoruz. İki yönünde de iyi olan isimler düşünüyoruz."

- "Transfer için belirlediğimiz oyuncular var, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ligin başlamasına daha 6.5 hafta var ama en hızlı şekilde transferleri yapacağız. Galatasaray'ın geleceğini de düşünerek hamleler yapacağız."

- "Ortada bir kupa varsa Galatasaray her zaman onu kazanmak için çabalar. Çoğu zaman başarılı da olmuştur..."

- "Şampiyonluk yolunda en büyük kozumuz birlikteliğimiz. Taraftar, yönetim, futbolcular ve teknik ekip bir olduğunda şampiyonluk kaçınılmaz. Bu sene daha çok birlik olma zamanı. Kişisel tüm ihtirasları kenara bırakıp iyi niyetle birlik olmalıyız."

- "Avrupa'da olmamamız üzücü tabii ama haftada tek maç oynayacağız. Tamamen lige odaklanacağız. Konsantrasyonumuz yüksek olmalı. Ligin ilk haftasından son haftasına kadar lige odaklanacağız. Türkiye Kupası'nı da ihtimal etmeyeceğiz."

Toplantı, başkan Dursun Özbek'in basın mensuplarına teşekkürüyle sona erdi.