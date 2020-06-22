Nihat Özdemir açıkladı! beIN Sports...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sözleşme uzatmak istediğini Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye açıkladı.

"beIN gidiyor mu?" şeklinde gelen soruya Nihat Özdemir, "Ne gitmesi... Bırakın gitmeyi, geçen hafta beIN'in CEO'su yönetim kurulumuzun önünde bize aynen şöyle dedi: 'Sayın yönetim kurulu, biliyorsunuz 2 yıl sonra bizim sözleşmemiz bitiyor. Ancak biz 2 yıldan sonrası için de uzatmak istiyoruz.' Bunu söyleyen şirket gider mi? Tam tersine, sözleşmeyi uzatmak istiyorlar." cevabını verdi.

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