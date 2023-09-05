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05 Eylül 2023 Salı 11:09:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 11:09:00

Ndombele resmen Galatasaray'da

Kaynak: AA

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Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon avro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin avro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

Etiketler : Tanguy Ndombele Galatasaray TRANSFER
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