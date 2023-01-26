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26 Ocak 2023 Perşembe 11:53:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 11:53:00

NBA'de Alperen Şengün, ikinci kez "triple-double" yaptı

Kaynak: AA

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Washington Wizards'a 108-103 yenildikleri maçta kariyerinin ikinci "triple-double" performansına imza attı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets'ın Wizards'ı ağırladığı mücadelede 36 dakika 43 saniye süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Takımının en skoreri olan milli basketbolcu, istatistiklerine 3 top çalma ve 2 blok da ekledi.

Yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Alperen, bu ay Sacramento Kings maçında lig tarihinin "triple-double" yapan en genç pivotu unvanını almış, Los Angeles Lakers karşısında ise 33 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı.

Rockets karşısında 33 sayı, 9 ribauntla oynayan Kyle Kuzma, Wizards'ın üst üste 4 olmak üzere 22. galibiyetinde ön plana çıktı.

Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta (11 galibiyet, 37 mağlubiyet) ise Alperen'in yanı sıra Jalen Green 19 sayı, 7 asist ve Kenyon Martin Jr 16 sayı, 13 ribauntla etkili oldu.

Lillard'dan 60 sayı

Portland Trail Blazers, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın 60 sayı, 7 ribaunt, 8 asist kaydettiği maçta Utah Jazz'ı 134-124 yenerek 23. galibiyetini aldı.

Lillard, kariyerinde 4. kez bir maçta 60 ve üstü sayıya ulaştı. Skorer basketbolcu, böylece NBA tarihinde 4 ya da daha fazla maçta 60 ve üzeri sayı üreten ilk 5 oyuncu arasına girdi. Daha önce Wilt Chamberlain 32, Kobe Bryant 6, James Harden ve Michael Jordan ise 4'er maçta bu istatistiği yakaladı.

Konuk takım Jazz'da (25 galibiyet, 26 mağlubiyet) Lauri Markkanen 24, Collin Sexton 19, Jordan Clarkson 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

76ers'tan üst üste 6. galibiyet

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 137-133 mağlup etti.

Arka arkaya 6, sezonun 31. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi 76ers'ta Tyrese Maxey 27 sayı, 5 asist, Joel Embiid, 26 sayı, 10 ribaunt ve James Harden 23 sayı, 7 asistle oynadı. Furkan Korkmaz ise mücadelede forma giymedi.

Kevin Durant'in sakatlığı nedeniyle görev yapmadığı maçta Doğu Konferansı 4'üncüsü Nets (29 galibiyet, 18 mağlubiyet) adına Seth Curry 32 sayı, 4 asist, Kyrie Irving 30 sayı, 10 asist ve Nic Claxton 25 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Indiana Pacers: 126-120

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 137-133

Houston Rockets-Washington Wizards: 103-108

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 107-99

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 102-111

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 132-137

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 122-120

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 134-124

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 95-113

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 113-104

Etiketler : NBA Milli basketbolcu Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers
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