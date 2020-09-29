29 Eylül 2020 Salı 14:07:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 14:07:00
Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda
Kaynak: AA
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, yollarını ayıran Teknik Direktör Mustafa Özer, bir veda mesajı yayımladı.
Mustafa Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Formasını futbolcu olarak terlettiğim ve aynı zamanda teknik direktörlüğü de nasip olan Eskişehirspor'daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Çok daha iyi yerlerde olmasını temenni ettiğim Eskişehirspor'umuza sonsuz başarılar diliyorum."
Eskişehirspor'daki görevine 29 Aralık 2019'da başlayan Özer, siyah-kırmızılı takımla çıktığı 21 maçta 3 galibiyet, 13 mağlubiyet, 5 de beraberlik aldı.