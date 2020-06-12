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12 Haziran 2020 Cuma 23:51:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 23:57:00

Mustafa Cengiz fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Fanatik

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Geçtiğimiz haftalarda mide ve beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir süre önce geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle yattığı hastaneden taburcu olmuştu. Beyin ameliyatı sonrası planlanan şekilde bir mide ameliyatı geçiren başkanın, şu anda sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

Tecrübeli futbol adamı bu akşam saatlerinde ise istirahat ettiği evinde sağlık problemi yaşadı.

Fenalaşan Cengiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cengiz'e kaldırıldığı hastanede detaylı tetkikler uygulandığı ifade ediliyor.

Cengiz'in durumu ile ilgili olarak yarın hastaneden detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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