Muslera sakatlığıyla ilgili konuştu: Emin ellerde olduğumu biliyorum! Türkiye'de sağlık sistemi harika

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlıkta hem Türk futbolseverler için hem de Muslera'nın vatandaşı Uruguaylılar için üzüntü yarattı.

Muslera'nın sakatlığı ülkesinde yankı bulurken, tecrübeli kaleci Uruguay basınına açıklamalarda bulundu:

"Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'de sağlık sistemi harika. Ancak korktuğumu da itiraf etmeliyim. Umarım her şey yolunda gider ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilirim.

Beni en çok kızdıran şey, yaşadığım sakatlık ofsayt olan bir pozisyonda gelişti. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli. Aksi halde rakiple girdiğimiz mücadele her maçta yaşanabilen durum."

URUGUAY BASININDAN BAŞLIKLAR

Futbol UY: Muslera, Rize'de sadece maçı değil sezonu da kapatmış oldu. Büyük şanssızlık...

Tenfield: Kötü şans! Muslera'nın çektiği acı yüzünden belli oluyordu. Takım arkadaşlarının ve sağlık görevlilerin yardımıyla ambulansa kaldırıldı.

Rivera Ciudad: Takım arkadaşları, rakip futbolcular ve hakem dahil herkesin yüzünde şok olan bir yüz ifadesi vardı. Saha içinde herkes durdu.

LR21: Muslera, Rize'de çok büyük acı çekti. Ayağında kırık var ve sezonu kapattı. Ciddi süreler sahalardan uzak kalabilir.

Subrayado: Rakip oyuncu ayağının üstüne düşünce kırıklar oluştu. Yardımlarla ambulansa kaldırıldı. Sezonu kapattı...

Radio Montecarlo: Fernando Muslera, Rize'de hastaneye kaldırıldı. Rakip futbolcu üstüne düştü ve maalesef ayağında kırıklar oluştu.

El Observador: Fernando Muslera çok ciddi bir sakatlık yaşadı! Türkiye'de 12 kupası bulunan Muslera'nın 2022 Dünya Kupası tehlikeye girmiş olabilir.

DIŞ BASIN

Calciomercato: Galatasaray'da Muslera ve Andone şoku yaşanıyor. Özellikle Muslera'nın sakatlığı çok ciddi ve 2021'den önce dönmesi beklenmiyor.

La Gazzetta dello Sport: Muslera şoku! Fibula ve tibia kemiği kırılan kaleci hastaneye kaldırıldıç Galatasaray için dramatik sakatlık. Muslera 2021'de sahalara dönecek.

Tuttosport: Galatasaray, Rize'de hem maçı hem Muslera'yı kaybetti. Fernando Muslera 2021'de sahalara dönüş yapacak.

A Bola: Şiddetli çarpışma sonrası bacakta çifte kırılma. Muslera rakip oyuncuyla çok sert çarpıştıktan sonra tibia ve fibula kemiğinde kırık meydana geldi. Muslera gözyaşlarıyla ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı.