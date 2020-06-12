12 Haziran 2020 Cuma 07:09:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 07:09:00
Muslera, oğluna 'Ege Muslera' ismini veren taraftara teşekkür etti
Kaynak: AA
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 29 Mayıs'ta doğan oğluna kendi adını veren taraftara teşekkür etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Twitter hesabından oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftarın ve çocuğun kimliğinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim, esto es magnifico, muchas gracias." ifadelerine yer verdi.
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