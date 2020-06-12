Muslera, oğluna 'Ege Muslera' ismini veren taraftara teşekkür etti

Muslera, oğluna 'Ege Muslera' ismini veren taraftara teşekkür etti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Twitter hesabından oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftarın ve çocuğun kimliğinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim, esto es magnifico, muchas gracias." ifadelerine yer verdi.