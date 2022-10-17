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17 Ekim 2022 Pazartesi 09:55:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 09:55:00

Muhammed Salah, Steven Gerard'ı geride bıraktı

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübün efsane oyuncularından birisini daha geride bıraktı.

Ligde bu sezon 3'üncü, toplamda ise 121'inci golüne ulaşan Salah, önemli istatiksel başarılara imza attı.

Ligdeki toplam gol sayısında Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerard'ı (120 gol) geçen Salah, Robbie Fowler'ın (128 gol) ardından takımının lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Salah, ligdeki toplam gol sayısında Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku'yu da yakaladı.

Etiketler : Steven Gerard Robbie Fowler Romelu Lukaku
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