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25 Haziran 2020 Perşembe 12:06:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 12:06:00

Muhammed Salah şampiyonluk için gün sayıyor

Kaynak: AA

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Liverpool'da forma giyen Salah, takımının 30 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesi için doğru zamanın geldiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, takımının 30 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesi için doğru zamanın geldiğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan Mısırlı yıldız futbolcu, Liverpool'un sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendiği lig maçında attığı golle skora katkı sağlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Ligi kazanmak için artık sadece iki puana ihtiyacımız var. Bu takıma geldiğimden beri Premier Lig'i kazanmak istediğimi söylüyorum. Kentimiz, bunun için artık çok fazla beklemeyecek." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin bugün Chelsea'yi yenmesi halinde şampiyonluk düğümünün, haftaya City ile oynayacakları lig maçında çözülebileceğini hatırlatan 28 yaşındaki Salah, "Geçen yıl da çok iyi oynamıştık ama Manchester City aynı şekilde karşılık vererek haklı bir şampiyonluk yaşadı. Bizim için 30 yıllık aranın ardından şampiyonluk hasretinin sona ermesi için doğru zaman geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon büyük bir çekişmeye sahne olan İngiltere Premier Lig'de Manchester City 98 puanla şampiyonluğu ulaşırken, Liverpool ise 97 puan elde etmesine rağmen ligi ikinci sıra tamamlamıştı.

Liverpool, en son 1989-90 sezonunda İskoç teknik adam Kenny Dalglish yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı.

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