MotoGP'de 3 yarış daha iptal edildi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Arjantin, Tayland ve Malezya ayakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de; Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya, Avustralya, İtalya, Japonya ve ABD'den sonra 3 yarış daha Kovid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce ertelenen Arjantin, Tayland ve Malezya etaplarının bu yıl düzenlenmeyeceği belirtildi.

Öte yandan 2020 takvimine, 22 Kasım'da Avrupa'da yapılması planlanan bir yarışın eklendiği ve sezonun bu mücadeleyle kapanacağı ifade edildi.