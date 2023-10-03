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03 Ekim 2023 Salı 12:19:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 12:19:00

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı. Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.

Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenecek.

Etiketler : ankaragücü emre belözoğlu teknik direktör
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