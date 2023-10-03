MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.
Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı. Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.
Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenecek.
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