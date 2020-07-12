  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsmail Demir: F-35'in alternatifi Milli Muharip Uçaktır
İstanbul Valisi Yerlikaya, yangının kontrol altına alındığını duyurdu
Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
TFF 1.Lig'de 33. hafta maçları oynandı, Süper Lig yarışı kızıştı!
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 856 bini geçti
Formula 1'de sezonun ikinci zaferi Hamilton'dan
Vakalar arttı, nikah işlemleri durduruldu
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Çok kuvvetli olacak
Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Serrac, askeri bölge komutanlarıyla Sirte-Cufra bölgesindeki operasyonları görüştü
'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
Erzurum'da yakalanan 2 teröristten biri gri listede olduğu ortaya çıktı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 17- 29 Temmuz'da ödenecek
MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi kavga şoku!
ilk 11'ler belli oldu
Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Yeni Malatyaspor maçında yok
Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak çatışma
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bini geçti
42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor
3 PKK'lı terörist SİHA'larımızın desteğiyle artık etkisiz...
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak!
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı
12 Temmuz 2020 Pazar 18:04:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 18:04:00

MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi kavga şoku!

ABONE OL

Süper Lig'in 32'nci haftasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde kaptan Ante Kulusic'e saldıran Gerson Rodrigues, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bugün maç öncesi yapılan kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e takım kaptanı Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, takım kaptanına saldırdı. Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından başkan Fatih Mert'e intikal ederken, başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan MKE Ankaragücü'nün Rodrigues ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER