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20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:45:00

MKE Ankaragücü, Ümraniyespor'a konuk olacak

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 36 puanla düşme hattının iki basamak yukarısında 14. sırada bulunan MKE Ankaragücü, son 3 maçında galip gelemedi.

Hatayspor karşısında hükmen aldığı 3 puan dışında deplasmanda sahaya çıktığı son 5 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son dış saha galibiyetini 23 Ocak'ta Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenerek elde etmişti.

MKE Ankaragücü, rakibini İstanbul'da yenerek hem alt sıralardan kurtulmak hem de düşme hattındaki rakibinin kendisine yetişme şansını ortadan kaldırmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Emre Kılınç bu müsabakada forma giyemeyecek.

HangiKredi Ümraniyespor haftaya 27 puanla düşme hattının içinde 17. sırada girdi. HangiKredi Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'ne yenilir, İstanbulspor da deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederse, sezonun küme düşen ilk takımı Ümraniyespor olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı HangiKredi Ümraniyespor 2-1 kazanmıştı.

Etiketler : ümraniyespor ankaragücü süper lig
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