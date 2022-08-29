29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:02:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:56:00
MKE Ankaragücü teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi
Kaynak: AA
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MKE Ankaragücü, Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi.
MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi.
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