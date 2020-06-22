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22 Haziran 2020 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 14:30:00

MKE Ankaragücü Medipol Başakşehir maçı için itirazda bulunacak

Kaynak: AA

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, Medipol Başakşehir maçında attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmaması nedeniyle federasyona itiraz edeceklerini açıkladı.

Kulüp Başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, 28. haftanın açılış maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

Gerson Rodrigues'in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen MKE Ankaragücü'nün 22. dakikada bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.

Medipol Başakşehir, ikinci devre Danijel Aleksic ve Edin Visca'nın attığı gollerle üç puan almıştı.

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