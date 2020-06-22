MKE Ankaragücü Medipol Başakşehir maçı için itirazda bulunacak
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, Medipol Başakşehir maçında attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmaması nedeniyle federasyona itiraz edeceklerini açıkladı.
MKE Ankaragücü, 28. haftanın açılış maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.
Gerson Rodrigues'in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen MKE Ankaragücü'nün 22. dakikada bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.
Medipol Başakşehir, ikinci devre Danijel Aleksic ve Edin Visca'nın attığı gollerle üç puan almıştı.
- MKE Ankaragücü Medipol Başakşehir maçı için itirazda bulunacak
- Nihat Özdemir açıkladı! beIN Sports...
- Rooney'den 'Liverpool' iddiası
- Manchester City Teknik Direktörü Guardiola gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor
- Formayı giydi pozunu verdi! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu!
- La Liga'nın yeni lideri Real Madrid