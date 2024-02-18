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18 Şubat 2024 Pazar 21:22:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 21:22:00

Minderde zaferler peş peşe! 2 altın madalya daha

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Bir diğer sporcumuz Taha Akgül ise serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

BİR ALTIN MADALYA DA TAHA AKGÜL'DEN

Bir başka milli sporcumuz Taha Akgül, Geno Petriashvili'yi 5-4 mağlup ederek serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı ve 11. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Etiketler : Avrupa Şampiyonası Milli Güreşçiler Altın Madalya
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