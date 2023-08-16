Milot Rashica, resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Norwich'den Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Kosovalı yıldız oyuncuyla 4 sezonluk anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve bonservisi Norwich City'de bulunan Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. "
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