  • BIST
    1415.03
  • Dolar
    8,5131
  • Euro
    10,3981
  • Altın
    518,1890
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taksim'e yapılan ve bugün açılacak cami birçok yeniliği barındırıyor
Milliler geriden gelip kazandı: İşte maç özeti
Diyarbakır'da bombalı araç paniği! Böyle patlatıldı
Biden, Suriye'deki petrol bölgeleri için muafiyeti kaldırıyor
Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor
Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi
'ULAQ', hedefi başarıyla vurdu
İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
Türkiye'de 8 bin 426 yeni vaka görüldü
Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçları yeniden yapılandırılacak
Bilgisayar korsanları "Hackİstanbul"da ter dökecek
Dışişleri'nden Almanya'ya FETÖ tepkisi
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı koruyacağız
Kanada, İtalyan asıllı vatandaşlarından resmen özür diledi
İşitme kaybı, küresel sorun olmaya devam ediyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi
Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izi
Beğeni sayısıyla şov yapmaya son
Bizde sevilmedi, yurtdışında tuttu
Nazar korkusu
Set bitti mavi tura çıktı
Örümcek Adam hayali gerçekleşti
Nazar boncuğuna can suyu
Yavru kargaya aile sıcaklığı
28 Mayıs 2021 Cuma 01:04:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 01:04:00

Milliler geriden gelip kazandı: İşte maç özeti

ABONE OL

EURO 2020 hazırlık maçında Türkiye, Antalya'da Azerbaycan ile karşılaştı. A Milli Takım, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya'da Azerbaycan'ı konuk etti.

Milliler maçta 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Türkiye'ye galibiyet getiren goller Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'dan geldi. Azerbaycan'ın tek golünü ise Emin Makhmudov kaydetti.

Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

Etiketler : Antalya kampı Avrupa Futbol Şampiyonası Milliler
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı

Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı
3 milyon dolarlık geri dönüş

3 milyon dolarlık geri dönüş
Çok izlenmek istiyor

Çok izlenmek istiyor
Güldüren haber

Güldüren haber
Aşk bahane görüntü sohbet şahane

Aşk bahane görüntü sohbet şahane
Doyamadık birbirimize

Doyamadık birbirimize
Mankenlik için 10 bin adım

Mankenlik için 10 bin adım
30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM

30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM
Sokak çalgıcılarıyla Mihriban

Sokak çalgıcılarıyla Mihriban

EN ÇOK OKUNAN HABERLER