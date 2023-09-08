Milliler 1 puana 88'de ulaştı: Türkiye 1-1 Ermenistan

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında Ermenistan ile karşılaştı.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Konuk ekibin golü 49. dakikada Artak Dashyan'dan geldi. Milli takımımızın golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

Bu sonuçla Türkiye, puanını 10'a çıkardı. Ermenistan ise 7 puana çıktı.

Grubun bir sonraki haftasında Ermenistan, Hırvatistan'ı konuk edecek. Türkiye ise haftayı BAY geçecek. Milli takımımız bir sonraki maçını 12 Ekim'de Hırvatistan ile oynayacak.

PUAN DURUMU

(5-10) Türkiye

(3-7) Hırvatistan

(4-7) Ermenistan

(4-4) Galler

(4-0) Letonya

KALAN MAÇLARIMIZ

12 Ekim: Hırvatistan (D)

15 Ekim: Letonya

21 Kasım: Galler (D)