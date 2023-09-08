Milliler 1 puana 88'de ulaştı: Türkiye 1-1 Ermenistan
Kaynak: AA
Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Milli Takım, grupta 10 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.
Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında Ermenistan ile karşılaştı.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Konuk ekibin golü 49. dakikada Artak Dashyan'dan geldi. Milli takımımızın golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.
Bu sonuçla Türkiye, puanını 10'a çıkardı. Ermenistan ise 7 puana çıktı.
Grubun bir sonraki haftasında Ermenistan, Hırvatistan'ı konuk edecek. Türkiye ise haftayı BAY geçecek. Milli takımımız bir sonraki maçını 12 Ekim'de Hırvatistan ile oynayacak.
PUAN DURUMU
(5-10) Türkiye
(3-7) Hırvatistan
(4-7) Ermenistan
(4-4) Galler
(4-0) Letonya
KALAN MAÇLARIMIZ
12 Ekim: Hırvatistan (D)
15 Ekim: Letonya
21 Kasım: Galler (D)
- Milliler 1 puana 88'de ulaştı: Türkiye 1-1 Ermenistan
- Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri için Japonya'ya gitti
- Dünya Kupası'nda ABD'ye şok; Almanlar finalde
- TFF açıkladı: Ertelenen maçların programları belli oldu
- "Türk'ün ilk er meydanı"nda güreş heyecanı başladı
- Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne doğrudan katılacak 24 başpehlivanın torbaları belli oldu