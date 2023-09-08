VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milliler 1 puana 88'de ulaştı: Türkiye 1-1 Ermenistan
Avrupa'da Kuran'a sistematik saldırı: Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık!
Firari FETÖ'cü Erzincan'da yakalandı
Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri için Japonya'ya gitti
New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ''bir ilk'' diyerek açıkladı: 1 trilyon doları aştık
08 Eylül 2023 Cuma 23:51:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 23:51:00

Milliler 1 puana 88'de ulaştı: Türkiye 1-1 Ermenistan

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Milli Takım, grupta 10 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında Ermenistan ile karşılaştı.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Konuk ekibin golü 49. dakikada Artak Dashyan'dan geldi. Milli takımımızın golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

Bu sonuçla Türkiye, puanını 10'a çıkardı. Ermenistan ise 7 puana çıktı.

Grubun bir sonraki haftasında Ermenistan, Hırvatistan'ı konuk edecek. Türkiye ise haftayı BAY geçecek. Milli takımımız bir sonraki maçını 12 Ekim'de Hırvatistan ile oynayacak.

PUAN DURUMU

(5-10) Türkiye

(3-7) Hırvatistan

(4-7) Ermenistan

(4-4) Galler

(4-0) Letonya

KALAN MAÇLARIMIZ

12 Ekim: Hırvatistan (D)

15 Ekim: Letonya

21 Kasım: Galler (D)

Etiketler : Milli takım türkiye EURO 2024
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX