Milli voleybolcu Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maça çıkamayan milli voleybolcu Zehra Güneş, ABD maçına takım arkadaşlarını desteklemeye geldi. Maça koltuk değnekleriyle gelen Güneş'in durumu sevenlerini derinden üzdü. Sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Güneş, 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını duyurdu.
2 maçta takım kadrosunda yer almayan milli voleybolcu Zehra Güneş, ABD maçına arkadaşlarını desteklemek için geldi. Zehra Güneş sakatlığı nedeniyle yürümekte zorlandığı için koltuk değneği kullandığı anlar sevenlerini üzdü.SEVENLERİNİ ÜZDÜ
Sakatlığına dair açıklama yapan Güneş, sosyal medya paylaşımında 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını duyurdu.
İşte milli voleybolcu Zehra Güneş'in son hali: