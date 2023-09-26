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26 Eylül 2023 Salı 12:23:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 12:23:00

Milli voleybolcu Bedirhan Bülbül, Avrupa'da "Rüya Takım"a seçildi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncusu Bedirhan Bülbül, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan "Rüya Takım" oylamasında A Milli Erkek Voleybol Takımından Bedirhan Bülbül rüya takımda yer aldı.

Oylama sonucunda kullanılan oyların yüzde 50'sini alan Bedirhan Bülbül "En İyi Orta Oyuncu" oldu.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımı şu isimlerden oluştu:

Pasör: Marcin Janusz (Polonya)

Pasör çaprazı: Lukasz Kaczmarek (Polonya)

Smaçörler: Wilfredo Leon (Polonya), Daniele Lavia (İtalya)

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül (Türkiye), Norbert Huber (Polonya)

Libero: Pawel Zatorski (Polonya)

Etiketler : voleybol voleybolcu bedirhan bülbül rüya takım a milli erkek voleybol takımı
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