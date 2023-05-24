Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan tarihi zafer

Çağla Büyükakçay, Fas'ın başkentinde korta çıktı. Büyükakçay, WTA 250 Rabat Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında, dünya 56 numarası Linda Fruhvirtova'yla karşı karşıya geldi.

Milli tenisçimiz, 2 saat 32 dakikanın sonunda rakibini 7-5 ve 7-6'lık setlerle yenmeyi başardı. Çağla Büyükakçay böylece 6 yıl sonra, bir WTA turnuvasında zafere ulaşmayı başardı.

WTA de ay yıldızlı raketin zaferini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadınlar tenis turunun resmi hesabı galibiyeti "Bu iyi hissettiriyor, Çağla Büyükakçay yedi numaralı seribaşı Fruhvitova'yı 2 saat 32 dakikada yenerek 6 yıl sonra tur düzeyinde ilk ana tablo galibiyetini elde etti" notuyla paylaştı.

Büyükakçay, WTA'in paylaşımını alıntılayarak "Teşekkür ederim yanımda, bugün oynayabilmeme yardımcı olan güzel insanlar. Ve elimi bırakmadığım için kendime de teşekkür ediyorum. Asla pes etme" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY KİMDİR?

28 Eylül 1989 yılında Adana'da doğan Çağla Büyükakçay, tenis oynamaya 8 yaşında Adana Tenis Dağcılık Kulübü'nde başladı. 12 yaşında Türkiye Klasman Turnuvası ve Türkiye Kapalı Kort Turnuvası şampiyonu olan Büyükakçay, 15 yaşında Türk tarihindeki en genç bayan milli tenis takımı oyuncusu oldu. Valladolid'de düzenlenen ITF 25,000 $ turnuvasını kazanan ilk bayan Türk tenisçisi oldu ve aynı sene ilk kez Grand Slam'da oynama hakkı elde etti. 2014 yılında BMW Malezya Open turnuvasında Slovak Tadeja Majeric'i yenerek bir WTA turnuvasında çeyrek finale çıkan ilk Türk tenisçi olmuştur. Büyükakçay, 2016 İstanbul Cup turnuvasının finalinde 2-1'lik galibiyetle şampiyon olarak tarihe geçti.Bu başarısıyla Grand Slam ana tablosunda yer almayı da garantilemiş oldu.