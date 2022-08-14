VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg'da flaş gelişme! Açılış tarihi belli oldu
Kelebeklerin "ölüm uçuşu" başladı
Van Gölü'nde balçık temizliği
Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Libya'da Dibeybe ve Başağa hükümetleri arasında 'nüfuz genişletme' mücadelesi yaşanıyor
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Polonya'da şampiyon oldu
Hazine yeni haftada iki ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak
Çin'in Siçuan eyaletinde nehrin taşması sonucu 7 kişi öldü
Erivan'da şiddetli patlama
Milyonları ilgilendiren emekli ve memur Ocak zammı
Mısır'da kilise yangını: 41 can kaybı
Ukrayna'nın savaşın izlerini taşıyan şehri: Orikhiv
Türk mühendisler geliştirmişti! İlk kez NATO'da görücüye çıktı
FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı
İngiltere'de tren sürücülerinin grevi ülke çapında ulaşımı felç etti
Pakistan bağımsızlığının 75'inci yılını kutluyor
İşte zafere giden yol
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 7 ayda 6,1 milyar dolarlık rekor ihracat
Üstün Dökmen'den skandal sözler
Vatandaş sepetini ucuza dolduracak
Kuşadası Körfezi'nde deprem
Yunanistan'ın uykularını kaçıran senaryo
Festivale TRT başlangıcı
Senaryo yazıyor
14 Ağustos 2022 Pazar 15:18:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 15:18:00

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Polonya'da şampiyon oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından (ITF) Polonya'da düzenlenen Lotos Radom Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 bin dolar para ödüllü özel turnuvada, ay-yıldızlı tenisçi Çağla Büyükakçay, son bir ayda mücadele ettiği 15 maçın 12'sini kazanarak güçlü bir geri dönüşe imza attı.

Radom kentindeki toprak kortlarda düzenlenen Lotos Radom Kupası'nda Çağla Büyükakçay ilk turda Japon rakibini ve ikinci turda bir başka milli sporcu İlay Yörük'ü yendi. Çeyrek finalde Çek rakibine üstünlük kuran Çağla, yarı finalde ise Sloven sporcuyu geçerek adını finale yazdırdı.

Çağla, finalde Belaruslu 23 yaşındaki tenisçi Vera Lapko karşısında 4-1 öndeyken, rakibinin 26. dakikada maçtan çekilmesi sonucu toplamda kariyerinin 12'nci, W25 düzeyinde ise 7'nci tekler zaferini elde etti.

Etiketler : Türkiye Tenis Federasyonu Çağla Büyükakçay İlay Yörük
Emziremeyeceğim diye korktum

Emziremeyeceğim diye korktum
Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu

Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu
Evliliği ticaret sanıyorlar

Evliliği ticaret sanıyorlar
Buruk kutlama

Buruk kutlama
Çağatay'ın sağlığı yerinde

Çağatay'ın sağlığı yerinde
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Sema herkesi şaşırtıyor

Sema herkesi şaşırtıyor
70 konserli festival

70 konserli festival

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes