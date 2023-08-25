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Milli tekvandoculardan Avrupa'da 5 madalya
25 Ağustos 2023 Cuma 22:14:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 22:14:00

Milli tekvandoculardan Avrupa'da 5 madalya

Kaynak: AA

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Milli tekvandocular, Estonya'da devam eden Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 2'si altın 5 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından başkent Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapıldı.

Tatamiye çıkan 6 Türk sporcudan 5'i şampiyonayı madalya ile tamamladı. Türkiye, ikinci günü 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile tamamladı.

Kızlar 49 kiloda Elif Sude Akgül ve 52 kiloda Rüya Diler, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan gümüş madalyanın sahibi olurken, 55 kiloda Cüneyt Gökalp ile kızlar 55 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapılacak.

Etiketler : milli tekvando avrupa
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